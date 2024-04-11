«Аризона» в овертайме выиграла у «Ванкувера»
«Аризона» на выезде победила «Ванкувер» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У гостей 4 (1+3) очка набрал Дилан Гюнтер, голом и результативной передачей отметился белорусский защитник Владислав Колячонок. У хозяев шайбы забросили Конор Гарленд, Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон.
В овертайме гол забил 19-летний форвард «Койотс» Логан Кули. Также в дополнительное время буллит не реализовал защитник «Кэнакс» Филип Гронек.
«Аризона» набрала 73 очка и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» со 105 очками — на второй строчке таблицы «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Аризона» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
Голы: Браун — 3 (Гюнтер, Колячонок), 25:46 — 0:1. Миллер — 36 (Майерс, Хьюз), 38:32 — 1:1. Колячонок — 1 (Крауз, Гюнтер), 39:28 — 1:2. Гюнтер — 15 (Кули), 41:55 — 1:3. Гарлэнд — 19 (Хегландер, Хьюз), 51:18 — 2:3. Петтерссон — 34 (бол., Хьюз), 56:18 — 3:3. Кули — 19 (мен., Гюнтер, Дурзи), 63:51 — 3:4.
Нереализованный буллит: Гронек (Ванкувер), 63:21.
Вратари: Силов — Ингрэм.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 26 (8+4+11+3) — 18 (2+9+4+3).
Наши: Задоров (18.20/0/-1), Михеев (11.40/0/-1) — -.
11 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|79
|53
|26
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|78
|36
|42
|87
|4
|Вашингтон
|78
|37
|41
|85
|5
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|6
|Филадельфия
|79
|36
|43
|83
|7
|Нью-Джерси
|79
|37
|42
|79
|8
|Коламбус
|79
|26
|53
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|79
|49
|30
|104
|3
|Торонто
|78
|46
|32
|101
|4
|Тампа-Бэй
|78
|44
|34
|95
|5
|Детройт
|78
|38
|40
|84
|6
|Баффало
|79
|37
|42
|79
|7
|Оттава
|78
|34
|44
|72
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|72
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|50
|29
|109
|2
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|3
|Виннипег
|78
|48
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|79
|42
|37
|89
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|79
|34
|45
|73
|8
|Чикаго
|78
|23
|55
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|77
|48
|29
|101
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
|11.04
|03:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|5 : 2
|11.04
|03:30
|
Эдмонтон – Вегас
|5 : 1
|11.04
|05:30
|
Ванкувер – Аризона
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|139
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|77
|66
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|76
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|79
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83