Хайман забил 35-й гол дома за «Эдмонтон» в этом сезоне — это 4-й результат среди действующих игроков

Нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман забросил одну шайбу в матче с «Вегасом» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард забил 35-й гол в домашних матчах этого сезона.

Среди действующих игроков он является четвертым с таким показателем. Ранее 35 голов дома забивали Коннор Макдэвид (в сезоне-2022/23), Стивен Стэмкос (36 — в сезоне-2011/12) и Остон Мэттьюс (36 — в сезоне-2023/24).