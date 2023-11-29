«Ванкувер» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» занимает второе место в таблице Западной конференции с 31 очком в 23 матчах. «Анахайм» идет на 12-й строчке с 18 очками в 22 играх.

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