«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» лидирует в таблице Западной конференции с 32 очками в 23 матчах. «Эдмонтон» идет на 13-й строчке с 17 очками в 21 игре.

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