Главный тренер «Тампы» Джон Купер перед третьим матчем финала Кубка Стэнли с «Далласом»? оценил игру российского вратаря Андрея Василевского. Счет в серии равный — 1-1.

— Сам факт, что он отыграл каждую минуту плей-офф, свидетельствует о том, в какой блестящей форме он себя поддерживает, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера. — В каждой команде, которая глубоко продвигается по кубковой сетке, есть немало светлых пятен, о которых многие из вас уже сегодня спрашивали: наше первое звено, Коулман, Гудроу, другие ребята. Каждый вечер кто-то из них делает шаг вперед. Разница с вратарем — в том, что он этот шаг должен делать каждый божий вечер. Возможно, поэтому мы иногда и воспринимаем это как само собой разумеющееся. Особенно когда у тебя есть такой вратарь, как Васи. Но в нашей раздевалке, уверяю вас, каждый помнит, насколько велика его каждодневная роль и польза для команды.