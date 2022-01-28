В следующем сезоне «Аризона» может проводить домашние матчи на арене студенческой команды

В следующем сезоне «Аризона» может проводить домашние матчи на арене студенческой хоккейной команды

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона» ведет переговоры с университетом Аризоны о совместном использовании его арены. Клуб рассматривает такой вариант на фоне прекращения сотрудничества с властями Глендейла об аренде Gila River Arena после сезона-2021/22, сообщает TSN.

«Койоты» будут играть на площадке команды NCAA, вмещающей 5 тысяч зрителей, пока не будет построена новая арена в Темпе — одном из пригородов Финикса.

На данный момент клуб хочет заключить с университетом договор на 3 года с опцией продления еще на один.