«Оттава» продлила контракт с защитником Холденом

«Оттава» на год продлила контракт с защитником

«Оттава» продлила контракт с защитником Ником Холденом. Новое оглашение с 34-летним игроком рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата игрока в следующем сезоне составит 1,3 миллиона долларов. По текущему контракту канадец получает 1,7 млн.

В нынешнем сезоне Холден набрал 4 (1+3) очка в 31 матче при полезности «минус 2».