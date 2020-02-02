«В «Нью-Джерси» Никиту пытались заставить играть в закрытый хоккей». Агент Гусева объяснил, почему его отправляли в запас

Агент российского нападающего «Нью-Джерси» Никиты Гусева Джей Пи Бэрри рассказал об адаптации своего клиента к НХЛ.

— В этом сезоне в НХЛ дебютировал еще один ваш клиент — Никита Гусев. Можно ли сказать, что он наконец адаптировался к лиге?

— Поначалу у них были несколько напряженные отношения с «Нью-Джерси». Но Никита решил эту проблему: доказал всем, что он важная часть команды. Сейчас «Девилз» нужно решить проблему с защитой и двигаться вперед.

— Когда Никиту отправили в запас, это шокировало российских болельщиков.

— Я несколько раз говорил с генеральным менеджером «Девилз» на этот счет. Тот объяснял, что ему просто нужно время. На самом деле, они просто пытались заставить Никиту делать какие-то банальные вещи, играть в более закрытый хоккей. Когда он доказал, что может делать и такое, они дали ему шанс и поняли, что Никита реально способен помочь команде. Конечно, мне хотелось бы, чтобы ему позволили выйти на лед и раньше. Но им нужно было выстроить структуру команды и обратить все внимание на провалы в защите. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью с Бэрри читайте — здесь