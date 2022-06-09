В НХЛ заявили, что россиянам могут не разрешить привести Кубок Стэнли домой в межсезонье

Комиссар НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о разрешении привезти Кубок Стэнли в Россию в предстоящее межсезонье.

«Учитывая текущую обстановку в мире, крайне маловероятно, что лига разрешит путешествие Кубка Стэнли в Россию в предстоящее межсезонье», — приводит слова Дэйли РИА «Новости Спорт».

В финал Кубка Стэнли во вторник вышел «Колорадо». За трофей команда поборется с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (2-2).

За «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин. За «Рейнджерс» играют российский вратарь Игорь Шестеркин, форвард Артемий Панарин и голкипер Александр Георгиев. В составе «Тампы» также есть российские хоккеисты — Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.

По традиции все игроки клуба-победителя получают трофей на несколько дней в свое пользование.