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Сегодня, 18:05

Рекордсмен NCAA по числу «сухих» матчей получил приз лучшему игроку сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Университета штата Миннесота Драйден Маккей по итогам сезона-2021/2022 стал обладателем «Хоби Бейкер Эворд» — приза, который вручается лучшему игроку NCAA.

24-летний американец принял участие в 42 матчах Студенческой хоккейной лиги США, одержав 38 побед при 93,4% отраженных бросков, коэффициенте надежности 1,27 и 2 шатаутах.

Он стал первым вратарем за 21 год, получившим эту награду. В 2001 году она была вручена бывшему вратарю сборной США Райану Миллеру.

Он также установил рекорд студенческого хоккея по общему числу шатаутов за карьеру (34), побив рекорд все того же Миллера (26).

Вратарь не выбирался на драфте НХЛ и после завершения Frozen Four может подписать контракт с любым клубом лиги.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 46 26 100
2 Рейнджерс 72 46 26 98
3 Питтсбург 72 41 31 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 70 33 37 75
6 Коламбус 72 33 39 72
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 71 24 47 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 50 21 106
2 Торонто 71 46 25 98
3 Бостон 71 45 26 95
4 Тампа-Бэй 71 43 28 94
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 73 26 47 63
7 Оттава 70 26 44 58
8 Монреаль 71 20 51 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 51 20 108
2 Миннесота 70 43 27 92
3 Сент-Луис 71 41 30 92
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Даллас 70 40 30 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 71 43 28 95
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 71 23 48 52
Результаты / календарь
30.03
31.03
1.04
2.04
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13.04
14.04
9.04 02:00
Каролина – Айлендерс
1 : 2
9.04 02:00
Тампа-Бэй – Бостон
 1 : 2 ОТ
9.04 02:00
Флорида – Баффало
 4 : 3
9.04 03:00
Виннипег – Колорадо
 4 : 5 ОТ
9.04 03:00
Сент-Луис – Миннесота
 4 : 3 ОТ
9.04 21:00
Даллас – Нью-Джерси
 - : -
9.04 22:00
Питтсбург – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 71 103
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 72 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 49 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 47 2.1
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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