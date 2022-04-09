Рекордсмен NCAA по числу «сухих» матчей получил приз лучшему игроку сезона

Голкипер Университета штата Миннесота Драйден Маккей по итогам сезона-2021/2022 стал обладателем «Хоби Бейкер Эворд» — приза, который вручается лучшему игроку NCAA.

24-летний американец принял участие в 42 матчах Студенческой хоккейной лиги США, одержав 38 побед при 93,4% отраженных бросков, коэффициенте надежности 1,27 и 2 шатаутах.

Он стал первым вратарем за 21 год, получившим эту награду. В 2001 году она была вручена бывшему вратарю сборной США Райану Миллеру.

Он также установил рекорд студенческого хоккея по общему числу шатаутов за карьеру (34), побив рекорд все того же Миллера (26).

Вратарь не выбирался на драфте НХЛ и после завершения Frozen Four может подписать контракт с любым клубом лиги.