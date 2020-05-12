Портал theScore подвел предварительные итоги сезона. Он был прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Лучшим моментом признали лакросс-гол нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. На его счету две подобных шайбы.

В тройку также попал 700-й гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вошел в число номинантов на приз «Прорыв года». Победителем признали нападающего «Филадельфии» Трэвиса Конекны.