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В Америке выбрали лучшие моменты сезона НХЛ. 700-я шайба Овечкина — в тройке, а лучший — гол Свечникова

21:35
Андрей Свечников. Фото nhl.com
Андрей Свечников. Фото nhl.com
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Портал theScore подвел предварительные итоги сезона. Он был прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Лучшим моментом признали лакросс-гол нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. На его счету две подобных шайбы.

В тройку также попал 700-й гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вошел в число номинантов на приз «Прорыв года». Победителем признали нападающего «Филадельфии» Трэвиса Конекны.

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