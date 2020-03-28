«Ужасаюсь тому, что творится в США». Президент ИИХФ считает невероятно сложным завершение сезона в НХЛ

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о своем отношении к ситуации с коронавирусом и прерванным сезоном в НХЛ. Пока неизвестно, смогут ли команды доиграть нынешний сезон на фоне пандемии коронавируса.

— Я смотрю на то, что происходит в США, и ужасаюсь, — сказал Фазель. — Даже не знаю, сколько у них времени уйдет на то, чтобы остановить угрозу. Возможно, куда больше, чем условные 4-6 недель. При этом они хотят и регулярку доиграть, и плей-офф провести. Это будет невероятно сложно. Что касается участия энхаэловцев, мы каждую неделю разговариваем с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном. Правда, сейчас у него голова забита нынешней ситуацией. И тем, сможет ли лига доиграть сезон. Ему остается только ждать того, как будет развиваться ситуация. И ему, конечно, невесело. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Фазеля

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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