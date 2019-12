Уилсон впечатал Гаврикова в борт. Савар заступился за россиянина и подрался

«Коламбус» в регулярном чемпионате НХЛ дома обыграл «Вашингтон» — 3:0. На счету защитника хозяев Владислава Гаврикова показатель полезности «+3», бросок в створ и блок-шот за 21.36 на льду (4.46 — в меньшинстве). Также в одном из моментов его впечатал в борт Том Уилсон. Россиянин вернулся в игру после того, как прошел тест на наличие симптомов сотрясения мозга.

За Гаврикова заступился Дэвид Савар, который вызвал Уилсона на бой — Том завалил своего соперника. Савар получил дисциплинарный штраф до конца матча за провокацию драки. Форварду «Вашингтона» грозит разбирательство в дисциплинарном комитете НХЛ, так как во время силового приема он подпрыгнул.

Stick taps to Wilson for asking Savard if he's good when they hit the ice. https://t.co/sRCCQyDV3L