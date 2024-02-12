Агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» оценил обмен своего клиента форварда Андрея Кузьменко из «Ванкувера» в «Калгари».

— «Ванкувер» обменял Андрея Кузьменко в «Калгари». Вариантов что-либо доказать системному тренеру Рику Токкету у него уже не оставалось?

— Такие нюансы обсуждать не готов. Главное, что в «Калгари» у Андрея будет много игрового времени, первая бригада большинства, свобода в атакующих действиях — все, что ему нужно. Ничего плохого про «Ванкувер» говорить не стану, наоборот, Андрей ему безмерно благодарен. Но настало время идти дальше. Мы перевернули эту страницу.

Уверен, в «Калгари» он обретет стабильность, которая была у него в прошлом сезоне в «Ванкувере». Его гол на пятой минуте в первом же матче с паса Джонатана Юбердо дает надежду и на это, и на то, что у них получится отличная связка. О чем я после игры сказал генеральному менеджеру «Калгари», и это подтвердилось во втором матче, когда Андрей забил снова.

31 января 2024 года россиянин был обменян в «Калгари».

По итогам трейда в «Ванкувер» перебрался нападающий Элиас Линдхольм, а к «Флэймз» присоединился российский форвард, а также защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также «Калгари» получил пик первого раунда драфта в 2024 году, а также условный драфт-пик 4-го раунда.