Тротц отметил игру Варламова в четвертом матче серии против «Бостона»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц отметил игру российского голкипера Семена Варламова в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (4:1, 2-2).

Бостонцы сумели пробить Семена Варламова лишь однажды. Мало того, что Давид Крейчи забивал в большинстве, так еще и клюшка россиянина была заблокирована, что лишало его почти любой возможности сделать сэйв.

Тренер «Айлендерс» даже решился на тренерский челлендж в той ситуации, однако судьи его отклонили.

«Варламов не мог двигаться в той ситуации, и именно это мы сказали арбитрам, пытаясь опротестовать решение, — цитирует Тротца сайт НХЛ. — Мы были неправы, и я хочу поблагодарить тех ребят, которые помогли нам убить еще две минуты в меньшинстве. Запал, которые мы получили на этом микроотрезке, помог нам развернуть ход игры в свою пользу».

А в начале третьего периода российскому голкиперу пришлось несколько раз спасать команду, когда «Айлендерс» играли в большинстве.

«Да, это был ключевой отрезок, — усмехнулся Тротц, когда журналисты после игры напомнили ему о четырех сэйвах Варламова на первых секундах заключительной трети. — Если бы «Бостон» забил, игра пошла бы по совершенно иному сценарию».

Следующий матч пройдет 8 июня в Бостоне и начнется в 1.30 (мск).