Василевский стал вторым российский вратарем с 40 победами в плей-офф

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 25 в матче второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (6:4, 3-1).

Победа стала для него 7-й в текущем розыгрыше плей-офф и 40-й — в 68 кубковых матчах за карьеру.

Василевский вышел на единоличное второе место по числу кубковых побед среди российских вратарей, обойдя Николая Хабибулина (39). Лидирует Евгений Набоков с 42 победами.

Всего в этом сезоне Василеский провел в плей-офф 9 матчей. Он пропускает в среднем 2,29 шайбы, отражая 93,5 процента бросков.

По итогам регулярного чемпионата россиянин был номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу сезона. Он уже получал эту награду в 2019 году.