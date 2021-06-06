Василевский стал вторым российский вратарем с 40 победами в плей-офф
6 июня 2021, 08:08
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 25 в матче второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (6:4, 3-1).
Победа стала для него 7-й в текущем розыгрыше плей-офф и 40-й — в 68 кубковых матчах за карьеру.
Василевский вышел на единоличное второе место по числу кубковых побед среди российских вратарей, обойдя Николая Хабибулина (39). Лидирует Евгений Набоков с 42 победами.
Всего в этом сезоне Василеский провел в плей-офф 9 матчей. Он пропускает в среднем 2,29 шайбы, отражая 93,5 процента бросков.
По итогам регулярного чемпионата россиянин был номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу сезона. Он уже получал эту награду в 2019 году.
Читайте также
35
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю