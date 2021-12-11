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Тренин — о драке с Харой: «Семь швов. Но я даже не чувствовал никакой боли»

22:37
Здено Хара и Яков Тренин. Фото Getty Images
Здено Хара и Яков Тренин. Фото Getty Images
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Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин рассказал о своем самочувствии после драки с защитником «Айлендерс» Здено Харой.

«Я полон энергии. Я выложил фотографию сразу после боя с Харой в Instagram — так она получила максимум лайков. Это вдохновляет. И куча комментариев, типа: «Отличная работа» и тому подобное».

Драка с Харой случилась в первом периоде, после чего Тренину пришлось уйти в раздевалку, где над его лицом потрудились врачи.

«Семь швов. Но я даже не чувствовал никакой боли. Десять минут — и я уже готов был играть», — цитирует россиянина сайт НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора
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