Тренер вратарей Давыдов рассказал об обстоятельствах отъезда Шестеркина в Северную Америку

Бывший тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов рассказал «СЭ», когда узнал о предстоящем отъезде Игоря Шестеркина в Северную Америку и как в связи с этим они строили работу.

— «Рейнджерс» выходил на Игорем еще в первом нашем совместном сезоне-2016/17, который стал для него прорывным — если до того Шестеркин играл в пяти-шести матчах за сезон, то тогда — в 40 с лишним. В сезоне-2017/18 его из Нью-Йорка уже подергивали, говорили, что ждут.

Он делился, рассказывал об этом. Так что я понимал: после сезона-2018/19, когда контракт со СКА закончится, Игорь уедет. Вслух, даже внутри клуба, это не афишировалось, но я тоже осознавал: засиживаться ему нельзя, потому что есть риск пересидеть. И в третий год мы уделяли больше внимания ментальности.

В 2019-м, перед отъездом Шестеркина в Северную Америку, я сказал ему, что он достаточно хорошо оснащен технически для успешной игры за океаном. Главное, надо было просто перенести свою игру в новые для себя условия. Конечно, на это понадобилось время на уровне АХЛ. Но Игоря подняли в НХЛ уже через 25 игр за фарм-клуб, так как он там уже попросту доминировал. А тренер вратарей «Нью-Йорк Рейнджерс» Бенуа Аллер сказал ему: «Ты готов к НХЛ. Просто играй в свою игру».