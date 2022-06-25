Рашит Давыдов сравнил Шестеркина с Василевским и вспомнил полуфинал Кубка Стэнли

Бывший тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов рассказал «СЭ» о нюансах соперничества вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина с Андреем Василевским из «Тампы» в полуфинале Кубка Стэнли и сравнил стили двух голкиперов.

— Перед полуфинальной серией с «Тампой» он сказал журналистам, что на данный момент Андрей Василевский — лучший вратарь мира. Когда «Рейнджеры» повели — 2-0, у него уточнили, не изменилась ли его точка зрения. Игорь, как нормальный человек, тем более что речь шла о соотечественнике, честно подтвердил: да, Андрей — лучший, ничего не поменялось.

Но я в этом увидел психологическую ловушку, в которую он попал. О том, что Василевский — лучший вратарь мира, можно говорить до и после серии. Но не во время! Эту тему нельзя затрагивать, озвучивать, вообще допускать, чтобы она хоть как-то была в мозгах.

Не думаю, что это был вопрос с подвохом, что его хотели таким образом подловить или спровоцировать. Но, когда идет хоккейная война, нельзя вслух признавать превосходство соперника! Надо было просто ответить: «Давайте поговорим об этом после серии». Когда я сказал ему об этом, когда все закончилось, он отреагировал: «Давайте об этом потом поговорим».

Они с Василевским оба прекрасно читают и понимают игру. Работа ног и рук у обоих тоже достаточно схожая. В то же время разница в их стилях с Василевским, конечно, есть, и она определяется разными габаритами двух вратарей. Андрей — большой. При этом — подвижный, и гибкий, ни в коем случае не блокер. При таких габаритах так двигаться — этим он задал тон всей лиге.