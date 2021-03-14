Тренер «Вашингтона» рассказал о балансе в команде после победы над «Филадельфией»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4).

«Сейчас у нас хороший баланс, нет разных правил для звеньев. У всех одни и те же правила в отношении того, как мы играем в защите, как мы атакуем. Я считаю, что это действительно положительный момент в нашей игре, как мы вкладываемся в защиту и атаку во всех четырех звеньях», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» набрал 38 очков и занимает второе место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 29 очков и пятое место.