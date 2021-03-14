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Василевский вошел в историю НХЛ, одержав восемь и более побед подряд в четырех последних сезонах

07:58
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 6:3.

Для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского эта победа стала восьмой подряд в текущем сезоне. Таким образом, 26-летний россиянин стал первым голкипером с серией из восьми и более побед в четырех сезонах подряд (2017/18 — 9 побед, 2018/19 — 10, 2019/20 — 8). Марк-Андре Флери и Мишель Ларок имели такую серию только в трех сезонах подряд.

В текущем сезоне Василевский провел 21 матч в НХЛ, в которых пропустил 39 шайб, сделал три шатаута, а также отразил 93,4 процента бросков.

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