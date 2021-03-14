Василевский вошел в историю НХЛ, одержав восемь и более побед подряд в четырех последних сезонах
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 6:3.
Для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского эта победа стала восьмой подряд в текущем сезоне. Таким образом, 26-летний россиянин стал первым голкипером с серией из восьми и более побед в четырех сезонах подряд (2017/18 — 9 побед, 2018/19 — 10, 2019/20 — 8). Марк-Андре Флери и Мишель Ларок имели такую серию только в трех сезонах подряд.
В текущем сезоне Василевский провел 21 матч в НХЛ, в которых пропустил 39 шайб, сделал три шатаута, а также отразил 93,4 процента бросков.
Andrei Vasilevskiy improved to 8-0-0 in last eight appearances and has posted a win streak of eight or more games in four consecutive seasons (10 GP in 2018-19; 10 GP, 8 GP in 2019-20; and 9 GP in 2017-18). #NHLStats pic.twitter.com/QIvLv7O5m2— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 14, 2021
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