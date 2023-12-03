Карбери назвал причины поражения от «Вегаса»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Вегаса» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Мы просто не могли должным образом владеть шайбой в зоне атаки. Мы начали неплохо, но, вероятно, провели не очень хорошую работу, чтобы осуществлять давление и наносить удары по воротам. Во втором периоде, они захватили инициативу, а мы не смогли создать достаточно, поскольку нужно грамотно владеть шайбой», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.
«Вегас» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 26 очками — на 7-й строчке таблицы «Востока».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|22
|17
|5
|35
|2
|Каролина
|23
|14
|9
|29
|3
|Вашингтон
|21
|12
|9
|26
|4
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|5
|Филадельфия
|24
|12
|12
|26
|6
|Питтсбург
|23
|11
|12
|24
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|16
|7
|35
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|25
|10
|15
|25
|6
|Монреаль
|24
|10
|14
|23
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|23
|15
|8
|32
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|31
|3
|Виннипег
|23
|13
|10
|28
|4
|Аризона
|23
|12
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|25
|6
|Нэшвилл
|23
|11
|12
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|22
|7
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|16
|9
|36
|2
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|25
|8
|17
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|6
|18
|14
|3.12
|00:30
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|3 : 4
|3.12
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|3 : 4
|3.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|3 : 4 Б
|3.12
|03:00
|
Торонто – Бостон
|3 : 4 ОТ
|3.12
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|2 : 0
|3.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|4 : 5 ОТ
|3.12
|03:00
|
Каролина – Баффало
|6 : 2
|3.12
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 1
|3.12
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|4 : 1
|3.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 4
|3.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|4 : 3 Б
|3.12
|22:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|23
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|25
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|22
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87