Тренер «Тампы» оценил вероятность возвращения в строй Сергачева во время плей-офф

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал о восстановлении защитника «молний» Михаила Сергачева после травмы.

«Я не хочу сказать, что это невозможно, но он получил серьезную травму. Приятно видеть, как он сейчас передвигается и все такое, но что касается его возвращения в игровую форму, я бы не ожидал этого до тренировочного лагеря», — сказал Купер в подкасте ESPN The Drop.

25-летний Сергачев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3), который прошел 8 февраля. Во втором периоде встречи российский хоккеист неудачно упал после столкновения и повредил левую ногу. Его увезли со льда на носилках.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

«Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 76 очков в 66 матчах.