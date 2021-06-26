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Василевский: «Это была образцовая игра номер семь»

09:30
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский подвел итоги победы над «Айлендерс» в седьмом матче серии (1:0, 4-3 в серии). Голкипер отразил все 18 бросков по своим воротам.

«В прошлой игре, ведя 2:0, мы постарались «засушить» игру, и всё закончилось не очень хорошо. Сейчас ребята продолжили давить, даже когда мы повели в счете, — цитирует Василевского сайт НХЛ. — При этом каждый отрабатывал в обороне — работа вратаря на порядок легче, когда партнеры делают столько блоков, сколько сегодня. Это была образцовая игра номер семь».

«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

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