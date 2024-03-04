Тренер «Сан-Хосе» — о поражении от «Миннесоты»: «У них есть Капризов, а у нас нет. В этом была разница»

Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:4).

«Когда у тебя нет того, что есть у соперника, ты пытаешься найти способ конкурировать. Я считаю, нам это удалось. Мы старались, мы боролись. Думаю, третий период был для нас лучшим сегодня. Мы больше действовали командно, чаще атаковали, мы просто боролись, но нам не повезло. У них есть Капризов, а у нас нет. В этом была разница в сегодняшней игре. Он забивает голы, которые многие парни в этой лиге забивать не умеют», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Кирилл Капризов оформил хет-трик и был признан первой звездой встречи.

«Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд и поднялась на 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке с 36 очками в 60 играх.