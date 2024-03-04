«Эдмонтон» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Эдмонтон» дома разгромил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

У хозяев дважды забил Зак Хайман, по одному голу у Кори Перри, Райана Маклеода, Коди Сеси и Коннора Макдэвида. Единственную шайбу гостей забросил Евгений Малкин.

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