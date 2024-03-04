Капризов признан первой звездой игрового дня НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой игрового дня НХЛ.

26-летний россиянин оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (4:3). Второй звездой признан форвард «Лос-Анджелеса» Филлип Дано, забивший три гола во встрече с «Нью-Джерси» (5:1). Третья звезда — нападающий «Аризоны» Дилан Гюнтер, набравший 3 (1+2) очка с «Вашингтоном» (5:2).

В текущем сезоне Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 66 (29+37) очков.