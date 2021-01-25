Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтбсурга» (2:3).

«На самом деле, мы должны найти способ побеждать. Мы говорим о каких-то хороших вещах, которые мы сделали, о шансах, которые у нас были в третьем периоде, но мы должны выигрывать матчи. Я очень разочарован. Приехать сюда, поиграть в хороший хоккей и уехать с одним очком в двух матчах — это действительно разочарование», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Питтсбург» с 8 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 3 очками — на восьмой строчке.