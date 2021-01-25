Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал выступление российского нападающего Евгения Малкина на старте регулярного сезона НХЛ.

«Думаю, что это вопрос времени, Джино последовательно найдет свою игру, — приводит слова Салливана Twitter «Pens Inside Scoop». — Мы знаем, на что он способен. Мы просто пытаемся воодушевить его и помочь ему в этом процессе и окружить его людьми, которые могут ему помочь поймать его лучшую игру».

В текущем сезоне 34-летний Малкин провел 6 матчей за «Пингвинз» и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4».