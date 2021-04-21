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Тренер «Питтсбурга» рассказал о состоянии Малкина

21:49
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина, который восстанавливается от травмы нижней части тела.

«Малкин и Капанен снова тренируются с командой, это очень обнадеживает. Мы должны вовлекать их в ситуации, похожие на игровые, как можно чаще. У нас есть примерное представление, когда они смогут полноценно вернуться к игре. Мы каждый день получаем от них обратную связь и постараемся принять правильное решение», — приводит пресс-служба «Питтсбурга» слова Салливана.

17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лед в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провел 29 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

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