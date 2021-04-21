Тренер «Питтсбурга» рассказал о состоянии Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина, который восстанавливается от травмы нижней части тела.

«Малкин и Капанен снова тренируются с командой, это очень обнадеживает. Мы должны вовлекать их в ситуации, похожие на игровые, как можно чаще. У нас есть примерное представление, когда они смогут полноценно вернуться к игре. Мы каждый день получаем от них обратную связь и постараемся принять правильное решение», — приводит пресс-служба «Питтсбурга» слова Салливана.

Coach Sullivan continued: «We have ballpark dates in mind of when we think they are going to be available in full participation. Every day we get feedback on these guys and where they are. We will try to make the best decisions from there.» — Pittsburgh Penguins (@penguins) April 20, 2021

17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лед в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провел 29 матчей и набрал 24 (8+16) очка.