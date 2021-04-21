Стали известны подробности возможного контракта Яшкина с «Аризоной»

Как стало известно «СЭ», форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин близок к подписанию однолетнего контракта с «Аризоной». Зарплата — около 2 миллионов долларов за сезон.

За два сезона в столичном клубе 28-летний чешский снайпер забросил 77 шайб в 133 матчах, включая плей-офф.

Напомним, что игрок чешской сборной российского происхождения имеет действующее предложение на сезон-2021/22 от «Динамо» с годовой зарплатой в 115 миллионов рублей.

(Михаил Зислис)