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Стали известны подробности возможного контракта Яшкина с «Аризоной»

19:46
Дмитрий Яшкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Яшкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин близок к подписанию однолетнего контракта с «Аризоной». Зарплата — около 2 миллионов долларов за сезон.

За два сезона в столичном клубе 28-летний чешский снайпер забросил 77 шайб в 133 матчах, включая плей-офф.

Напомним, что игрок чешской сборной российского происхождения имеет действующее предложение на сезон-2021/22 от «Динамо» с годовой зарплатой в 115 миллионов рублей.

(Михаил Зислис)

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