Салливан о Малкине: «У него включается звериный режим, когда он в своей лучшей форме»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился мнением об игре форварда Евгения Малкина перед его 1000-м матчем в НХЛ.

«У него включается звериный режим, когда он в своей лучшей форме. У него есть способность взять игру на себя. В лиге не так много парней, которые могут это сделать», — приводит слова Салливана пресс-служба клуба.

Для 36-летнего россиянина игра с «Чикаго» станет 1000-й в НХЛ. На данный момент на счету Малкина 1165 (451+714) очков в лиге.

Матч «Чикаго» — «Питтсбург» пройдет сегодня, 21 ноября и начнется в 3:00 мск.