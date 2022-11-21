Малкин выйдет во втором звене «Питтсбурга» на свой 1000-й матч в НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретится с «Чикаго».

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин выйдет во втором звене. Для 36-летнего россиянина это 1000-й матч в НХЛ. На данный момент на счету Малкина 1165 (451+714) очков в лиге.

Матч «Чикаго» — «Питтсбург» пройдет сегодня, 21 ноября и начнется в 3:00 мск.