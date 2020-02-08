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Тренер «Оттавы» не собирается рисковать Наместниковым

03:52
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Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит отметил, что пока не готов сказать, сыграет ли российский нападающий Владислав Наместников против «Виннипега». Россиянину на тренировке шайба попала в лицо.

— Пока не получил обновленную информацию о здоровье Наместникова, — цитирует пресс-служба клуба Смита. — Там было много крови, но он крутой парень. Тем не менее, не собираемся ставить игрока в трудное положение.

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