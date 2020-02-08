Тренер «Оттавы» не собирается рисковать Наместниковым

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит отметил, что пока не готов сказать, сыграет ли российский нападающий Владислав Наместников против «Виннипега». Россиянину на тренировке шайба попала в лицо.

— Пока не получил обновленную информацию о здоровье Наместникова, — цитирует пресс-служба клуба Смита. — Там было много крови, но он крутой парень. Тем не менее, не собираемся ставить игрока в трудное положение.