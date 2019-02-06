Тренер Ковальчука: "Илья может еще минимум пять лет играть в НХЛ"

Александр Трошин, тренер по физической подготовке Ильи Ковальчука, похвалил своего подопечного и заявил, что тот может играть в НХЛ еще пять лет.

- Илья в это межсезонье тренировался у Юрия Жданова в СКА. Потом у Павла Маркидана. А в концовке обратился ко мне, чтобы я составил ему непосредственно план подготовки к сезону, - приводит слова Трошина официальный сайт НХЛ. - Я не мог долго работать с Ильей, и с ним занимался мой помощник Александр Кофанов – тренер по физподготовке из молодёжной и юниорской сборных России.

Ковальчук в спринте показал такой же результат, как и в лучшие годы. А в беге на выносливость вообще улучшил свой результат на пять минут. Это великолепно! Готовность к сезону у него очень высокая. Знаю, как Илья относится к своему организму. Опуститься ниже своего уровня никак не может. В работе даст фору любому 20-летнему. Человек-машина. Я уже два десятка лет не вижу спортсменов, которые могли бы тренироваться, как он. Есть ребята сильные, выносливые, быстрые. Но если говорить о том, чтобы эти качества были в комплексе, таких хоккеистов почти нет. Уникум!



Когда Ковальчук получил травму, то, конечно, в такой паузе можно было чуть растерять форму. Это ведь была инфекция, она могла разнестись по всему телу. Особо тренироваться нельзя. Но за две-три недели эту форму можно вернуть, что Илья и сделал. Сами посмотрите – он играет хорошо и по физике выглядит очень прилично. Он может легко выступать в НХЛ ещё минимум лет пять. Если захочет!

В текущем сезоне Ковальчук сыграл 43 матча в составе "Лос-Анджелеса", в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.