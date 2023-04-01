Мухамадуллин и Гущин отметились результативными передачами в матче за фарм-клуб «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Техас» со счетом 2:1.
В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» защитник Шакир Мухамадуллин и форвард Данил Гущин отметились результативными передачами.
В текущем сезоне 21-летний Мухамадуллин провел 5 матчей в АХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка. На счету 21-летнего Гущина 36 (16+20) очков в 61 матче.
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