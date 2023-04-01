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«Если бы у Васи не получилось с хоккеем, отец устроил бы вышибалой». Интервью с тренером Кошечкина

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист Василий Кошечкин
Василий Кошечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью бывшего тренера вратарей тольяттинской «Лады» Андрея Болсуновского о недавно завершившейся карьере олимпийского чемпиона Василия Кошечкина.

27 марта легендарный вратарь Василий Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры. За годы в большом хоккее голкипер сменил не так много клубов. Начинал в родной «Ладе», уезжал на сезон в «Ак Барс», раскрылся в «Северстали», а большая слава пришла в магнитогорском «Металлурге». Андрей Болсуновский — тренер, который принял совсем юного Кошечкина в тольяттинском клубе и работал с подающим надежды голкипером. О карьере Василия бывший тренер вратарей «Лады» и других российских команд рассказал в интервью «СЭ».

Андрей Болсуновский
Андрей Болсуновский.
ХК «Металлург»

Выиграл конкуренцию в «Ладе»

— Когда вы познакомились с Василием Кошечкиным?

— Ему было 16 лет. В то время я начал тренировать в Тольятти. Когда работал в «Ладе», Василий играл за молодежную команду. Приглашали его третьим вратарем в основу. Тогда и начали заниматься. Мальчишкой он был талантливым. С хорошими данными. Просто в то время еще не был сформирован. Начали работать над техникой, поставили систему игры. Постепенно пошел прогресс. Василий — умный, порядочный и трудолюбивый парень. Отрывками, как и у всех людей, возникали моменты, когда он думал, что всего добился. Но потом переосмыслил некоторые вещи и начал работать еще серьезнее. К подготовке он относился ответственно. Мы работали в том числе над психологией: что нужно делать, если не пошла игра. Все это приходило с годами.

Василий впитывал информацию и огромными шагами прогрессировал. Конечно, иногда было несладко, но он справился с трудностями. Например, после периода в Казани. Вернувшись в «Ладу», мы поговорили с ним, в том числе о дисциплине. Он дал слово, что будет пахать с двойным желанием. И сдержал его! Каждое лето, когда играл уже в «Магнитке», мы неделю занимались на льду. В «Металлурге» получилось поработать вместе. Думаю, это продлило его жизнь в спорте. Мы поработали над балансом, чтобы он легче чувствовал себя. Три сезона он еще отыграл на своем уровне. Вспомните, как он провел прошлый плей-офф — в серебре «Магнитки» большой вклад Васи.

Вратарь Василий Кошечкин
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вас удивило, что в этом плей-офф Кошечкина задвинули на второй план в «Металлурге»?

— Конечно. Не знаю внутренних дел, но это удивило. Вася — человек, который может сам выиграть матч при должном доверии. Даже если одна игра не получилась, он через нее войдет в другую. И все компенсируется. В прошлом плей-офф два первых матча с «Авангардом» он сыграл неудачно. А потом зацепился за игру, и все пошло. Я не знаю, какие сейчас отношения внутри команды. Знал, что сделают ставку на Паскуале как на первого вратаря. Но видно, что он не потянул в полной мере. Меня удивило, что в плей-офф Кошечкин сыграл так мало. Думаю, ему стоило дать сыграть — он мог вытащить один матч, потом другой.

— После Кошечкина вратарям тяжело соответствовать его уровню.

— Однозначно. Желательно, конечно, чтобы рядом с Васей был вратарь, который помогал бы ему. В мое время играл Артем Загидулин, который поддержал Кошечкина в плей-офф. Но в том сезоне не хватило именно команды. А как Вася играет в плей-офф, все прекрасно знают. Это показали серии с «Львом» в 2014 году и ЦСКА в 2016-м. Вася отражал столько бросков, а партнеры наказывали соперников за ошибки и забивали голы. Роль Кошечкина в победах «Магнитки» очень серьезная. Считаю, что на Васю стоило положиться в этом плей-офф. Возможно, сделали ставку на Паскуале после проигранного первого матча с «Автомобилистом». Но Кошечкин — такой вратарь, которому надо дать провести одну-две игры. Первую он сыграет на «хорошо», а вторую — на «отлично».

— Вернемся к первому знакомству с Василием. Он уже в 16 лет выделялся внушительными габаритами?

— Уже тогда он был ростом два метра! При этом очень пластичным. Вася садится на полный шпагат. Другое важное качество — чтение игры. Он читает ее. Играет во все игры. Некоторые высокие парни менее гибкие и подвижные. Но Вася — другой. Когда мы начали работать, его техника еще не была сформирована. Он больше играл за счет интуиции и данных. Но на взрослом уровне уже нужна система. Раньше над техникой вратарей почти никто не работал. Поэтому приезжали иностранцы и вытесняли наших ребят. Сейчас все поменялось. С молодыми вратарями работают, ставят им технику и систему. Мне повезло два года поработать с Ильей Брызгаловым. Он потом уехал в НХЛ, а, приезжая домой, рассказывал о работе с тренером вратарей в НХЛ. Я учился у него. Проходил иностранные семинары в Финляндии и Швейцарии.

Василий Кошечкин. «Время пришло». Кошечкин объявил о завершении карьеры

— В «Ладе» ведь молодому Кошечкину удалось выиграть конкуренцию у Адама Свободы.

— В том-то и дело. Некоторые тренеры считали, что надо больше доверять иностранцам. А они не всегда были готовы. Так произошло и у нас. Сначала ставили иностранца, потом выбрали Васю — и он не упустил шанс. Если ему по-настоящему доверяют, то он бьется и показывает лучшую игру. А не так, как, например, произошло с Кошечкиным в «Ак Барсе». Ему сказали: «Подожди, если иностранец не потянет, мы поставим тебя». Иностранец три матча не потянул, а Васю так и не поставили. Тогда он обиделся и уехал. Работали потом все лето и наверстывали упущенное. Петр Ильич Воробьев поставил нам условие: если Вася не будет готов, то в команде его не будет. И Вася пахал как лошадь. Сразу потом стал первым вратарем. Выиграл с молодой командой Межконтинентальный кубок.

— К вратарям в команде Петра Воробьева выдвигались повышенные требования?

— Конечно. Повышенные требования были ко всем игрокам, а к вратарям — особенно. Команда Петра Ильича славилась тем, что шайбу почти не добивали. Идет первый бросок, а второй с добивания доходил очень редко. Поэтому он требовал, чтобы вратарь обязательно справлялся с первым броском. Понятно, что оборона работала шикарно. С Майком Фаунтиным мы установили рекорд по «сухарям». Максим Михайловский получил приз лучшего вратаря. Почему они играли здорово? Потому что хорошо работали по первому броску, а добиваний, как правило, не было. А молодежь у Петра Ильича не халтурила. Всегда в работе! Два раза пришлось заступиться за Васю, когда он чуть-чуть давал слабину. Нас переводили во вторую команду. Но он — молодец. Через такие моменты проходят все спортсмены. Главное, что Вася продолжал работать и развивался. У Петра Ильича он прошел хорошую школу.

Василий Кошечкин в «Ак Барсе»
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Проблемы в «Ак Барсе»

— Что все-таки произошло с Кошечкиным в «Ак Барсе»?

— Может быть, немного началась звездная болезнь. Он попал в сборную, получил приглашение в «Ак Барс» и хорошую зарплату. Чуть-чуть не справился. В клубе пообещали дать ему шанс, если не пойдет игра у американца. Но в итоге Васю не поставили. Он уехал из «Ак Барса». Мы встретились, поговорили наедине. Сказал ему: «Если хочешь играть на высоком уровне, то надо пахать». Вася дал слово, что такое, как в «Ак Барсе», больше не повторится. Мы начали работать с ним. Занимались на льду с малышами — просили клочок площадки 3х3 метра. Вася выполнял программу, пока команда была в Германии. Две недели пахал, а потом на турнире стал лучшим вратарем. Хотя вместе с командой даже не тренировался! С тех пор пошел полноценный прогресс: вернулся в сборную, стал много играть в «Ладе».

— Как думаете, Василий заиграл бы в НХЛ?

— Конечно. Не сомневаюсь в этом! Высокие вратари ценятся в НХЛ. Вася играл бы на уровне Василевского и Шестеркина. Проблем бы никаких не было. Возможно, чуть-чуть поработали бы над техникой. Хоккей там быстрее, выше мастерство исполнителей. Но к этому просто надо привыкнуть. Вася бы справился.

— Сам Василий говорил, что НХЛ не была мечтой всей его жизни. Какие цели он ставил, когда молодым заходил в «Ладу»?

— Сначала хотел попасть в основную команду, потом заиграть первым вратарем. Когда закрепился, сразу мечтал стать основным. Кто такой третий вратарь? На тренировке ему махнут рукой: «Пойдем сюда, поменяешь меня». Василия это не устраивало. Хорошо, что Петр Ильич давал много дополнительной работы. Но все равно не сильно приятно, когда ты только третий. Тогда Васю приглашали в «Авангард» вторым вратарем. Но я ему говорил: «Надо подождать. Как только станешь первым, отношение к тебе изменится». С «Ладой» он выиграл бронзовые и серебряные медали в качестве второго-третьего вратаря. Потом выиграл Континентальный кубок. В решающем матче обыграли клуб из Швейцарии со счетом 1:0. Дальше — сборная. Выше и выше. Всю карьеру он ставил высокие цели, не останавливался. Это стремление настоящего спортсмена. Жена Васи, как я знаю, в меру строгая. Она помогала ему. Вася становился дисциплинированнее. Всегда важен порядок дома и уют. Вася — настоящий спортсмен. Единственное — его нельзя обижать.

— Василий — ранимый человек?

— Немного да. Он, конечно, не будет опускать руки и никогда не сдастся. Вася любит честное и уважительное отношение. Он — тот человек, который всегда придет на помощь. В молодости были случаи, когда ребята шли на дискотеку, а Вася оставался дома. Так вот он первый приезжал заступаться за парней, если к кому-то начинали приставать. Доходило, конечно, до драк. Вася никогда не струсит, а только поможет. Безотказный порядочный парень.

Хоккеист Василий Кошечкин
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Прогресс по ходу карьеры

— Чем занимались родители Василия?

— Насколько я знаю, они работали на заводе. Хорошие порядочные люди из простой семьи. Отец ходил на хоккей и переживал за сына. Как-то во время разговора он сказал мне, что, если бы у Васи не получилось с хоккеем, то устроил бы его вышибалой или в охрану. Данные позволяли. Но папа жил хоккеем, и это помогло. Родители воспитали Васю честным и порядочным человеком.

— В юном возрасте сложно подбирали Василию экипировку, учитывая его рост?

— Трудности были. Специально заказывали ему длинные щитки в Чехии. Нам говорили, что такой размер не выпускают. Мол, не положено. Приходилось увеличить вставки выше колена, чтобы повысить длину. Стандартная экипировка Васе не подходила. Приходилось заказывать в Чехии, куда мы ездили на сборы.

— В каком возрасте Василий научился полностью пользоваться своими габаритами?

— В 18-19 лет мы поставили ему правильную стойку. Делали упражнения на правильные движения. Стиль корректировался со временем — хоккей не стоит на месте. Работая в «Металлурге», мы выводили баланс, чтобы ноги выходили чуть вперед, а спина не заваливалась. Примерно с 19 лет он начал играть более системно, но работа продолжалась. Помню, перед чемпионатом мира в Москве, на котором они играли с Александром Еременко и взяли бронзу, я знал три недоработанных момента: игра с помехой, выходы «один в ноль» и атака с правого фланга под блин. Вот такие слабые места. Позже мы убрали некоторые моменты, а когда я стал работать в «Металлурге», подкорректировали другие элементы. Например, отработали игру на буллитах. Он не очень этого хотел. На буллиты выходил Артем Загидулин. А потом мы с Васей отработали буллиты, и он выиграл очень много серий. Вратарская работа продолжается всегда. А сформировался Вася ближе к 20 годам.

Василий Кошечкин. Кошечкин завершил карьеру. Его рекорды продержатся несколько лет

— Вы отмечали, как Кошечкин читает игру. Этот навык вырабатывается или он свойственен не каждому вратарю?

— Наработать можно, но все зависит от вратаря. Заметно сразу, если человеку это дано. Тренер, конечно, подбирает специальные упражнения. Например, Илья Брызгалов не читал игру. Он предвидел какие-то моменты и компенсировал за счет движения. Поэтому Брызгалову было легче играть в НХЛ, чем в России. У нас играли в пас, искали нападающих на дальней, а за океаном более направленный и прямолинейный хоккей. С большим количеством бросков. Этот навык, конечно, можно развить, но большая разница, когда это заложено сразу. Василия это и отличало. Мне посчастливилось поработать и с сыном Василия — Максимом. Очень старательный и трудолюбивый парень, который во многом похож на отца. В одно время Василий просил, чтобы я взял его на сборы. Мы созванивались и советовались по тренировочному процессу Максима. Он очень талантливый парень, и я уверен, что из него вырастет сильный вратарь.

— Как часто приходилось видеть Кошечкина в гневе?

— В молодости это было чаще. Когда не получалась игра или ошибки судей влияли на результат. Когда стал старше, меньше выплескивал эмоций и сдерживал себя. Я рассказывал, как мы отрабатывали буллиты. Помню, поставили его на матч. Он здорово отыграл буллиты, но пропустил с дополнительного — шестого — броска. Пришел на следующий день обиженным. Сказал ему, что этот человек забивает буллиты всем. Остальные-то ты поймал. Мы спорили с ним о буллитах, но дальше игра пошла. Гнев, конечно, был. Вася не любит несправедливость. Если в команде вдруг кто-то не хочет играть и выкладываться, то он мог сказать в раздевалке. И после игры, и во время матча. Вася — большой авторитет. Пихать никому он не будет, но если человек не старался, то честно скажет ему об этом.

Василий Кошечкин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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25.03
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27.03
29.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
1.04 17:00
Ак Барс – Авангард
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