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Тренер «Далласа» считает Василевского лучшим вратарем в НХЛ

11:53
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс 3 марта после поражения команды в матче регулярного сезона НХЛ от «Тампы-Бэй» (0:2) в интервью сайту лиги прокомментировал ход игры.

«Да что тут говорить... Если бы в воротах «Тампы» играл любой другой вратарь из НХЛ, мы бы свое забросили. Василевский — замечателен. Именно после таких матчей стоит согласиться, что он лучший вратарь в лиге», — заявил Боунесс.

26-летний россиянин 3 марта в матче регулярного сезона против «Далласа» оформил третий шат-аут подряд. Ранее Василевский сыграл «на ноль» в предыдущей игре против «Старз» (5:0) и «Каролины» (3:0).

3 марта Василевский был признан главной звездой дня в лиге.

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