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Василевский стал главной звездой дня в НХЛ

10:18
Андрей Василевский. Фото Reuters
Андрей Василевский. Фото Reuters
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НХЛ на официальном сайте 3 марта назвала лучших игроков дня в лиге.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский стал главной звездой дня, совершив 28 сейвов в матче против «Далласа» (2:0). Для 26-летнего голкипера это третий «сухой» матч кряду.

Второй звездой дня признан финский форвард «Питтсбурга» Каспери Капанен, оформивший дубль в ворота «Филадельфии» (5:2).

Третьей звездой дня лига назвала американского форварда «Виннипега» Кайла Коннора, набравшего три (1+2) очка во встрече против «Ванкувера» (5:2).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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