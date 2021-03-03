Василевский стал главной звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте 3 марта назвала лучших игроков дня в лиге.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский стал главной звездой дня, совершив 28 сейвов в матче против «Далласа» (2:0). Для 26-летнего голкипера это третий «сухой» матч кряду.

Второй звездой дня признан финский форвард «Питтсбурга» Каспери Капанен, оформивший дубль в ворота «Филадельфии» (5:2).

Третьей звездой дня лига назвала американского форварда «Виннипега» Кайла Коннора, набравшего три (1+2) очка во встрече против «Ванкувера» (5:2).