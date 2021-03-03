Тренер «Тампы» Купер отреагировал на третий подряд «сухой» матч Василевского

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер 3 марта в интервью официальному сайту НХЛ рассказал об игре вратаря «молний» Андрея Василевского.

«Кто у нас в ударе? Ну это точно Василевский. Я смотрю на него и радуюсь, уровень игры россиянина растет на глазах. Я рад, что мы воспользовались на 100% всеми преимуществами, когда у нашего вратаря идет игра», — заявил Купер.

26-летний россиянин 3 марта в матче регулярного сезона против «Далласа» (2:0) оформил третий шат-аут подряд. Ранее Василевский сыграл «на ноль» против «Далласа» (5:0) и «Каролины» (3:0).

3 марта Василевский был признан главной звездой дня в лиге.