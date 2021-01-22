Торторелла подтвердил, что Дюбуа хочет покинуть «Коламбус»

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла объяснил, почему посадил в запас нападающего Пьера-Люка Дюбуа по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3 ОТ).

Дюбуа провел пять смен в первом периоде и был снят с игры. Он больше не появился на площадке. Его игровое время составило 3:55, что является худшим показателем в карьере хоккеиста, на счету которого 238 матчей в НХЛ.

«С моей точки зрения, тут все очевидно, — сказал Торторелла приводит слова тренера сайт НХЛ. — Я должен оценивать игру хоккеистов, наблюдать за ними, выполнять свою работу на скамейке запасных, чтобы команда выиграла матч.

Да, он хочет уйти. Мне хочется, чтобы он более откровенно рассказал о причинах. Я еще не очень хорошо разобрался в этом. Думаю, ему стоит высказаться по этому поводу. Я же не буду этого делать".

В это межсезонье 22-летний центральный нападающий стал ограниченно свободным агентом и 31 декабря подписал двухлетний контракт на 10 миллионов долларов.

13 января в интервью радиостанции Fan 97.1 в Коламбусе Торторелла сообщил о просьбе хоккеиста обменять его.

В 70 матчах прошлого регулярного чемпионата Дюбуа набрал 49 (18+31) очков. Его выбрали под третьим номером на драфте 2016 года.