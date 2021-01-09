Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла заявил, что клуб постарается извлечь максимум пользы из ситуации, которая произошла за шесть дней до первого матча сезона.

В пятницу 19 игроков «Коламбуса» пропустили тренировку в связи с мерами предосторожности и в рамках протоколов НХЛ по COVID-19. По словам Тортореллы, он узнал о ситуации после приезда на тренировку.

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«Возможно, хорошо, что это произошло рано, — приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Тортореллы. — Мы пытаемся следовать протоколам, разобраться в них. А теперь мы к ним привыкаем. Я считаю, что занимавшиеся ребята отлично поработали. Вот так иногда будет происходить. Мы будем работать с игроками, которые есть в нашем распоряжении».