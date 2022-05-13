Торопченко набрал первое в карьере очко в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отдал голевую передачу в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты».

На 14-й минуте второго периода с его передачи отличился Тайлер Бозак, сделав счет 3:0.

Для 22-летнего россиянина это первое очко в плей-офф НХЛ за карьеру. Торопченко проводит свой шестой матч в Кубке Стэнли.

В регулярке в этом сезоне у него 28 матчей, в которых он забросил 2 шайбы.

«Сент-Луис» ведет в серии со счетом 3-2.