«Баффало» внес защитника Любушкина в долгосрочный список травмированных

«Баффало» внес защитника Илью Любушкина в долгосрочный список травмированных, сообщает Sportsnet.

Подробности повреждения игрока не уточняются, но известно, что он дважды неудачно заблокировал ногой бросок по воротам.

28-летний хоккеист провел в этом сезоне 17 матчей в НХЛ и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Любушкина с кэпхитом в 2,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.