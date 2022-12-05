Защитник «Оттавы» Артем Зуб может пропустить пару недель из-за попадания шайбы в лицо

Защитник «Оттавы» Артем Зуб получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

В одном из моментов шайба попала ему прямо в лицо.

Инсайдер Даррен Дрегер пишет, что защитник пройдет углубленное обследование, но, по предварительным данным, он пропустит 2-3 недели.

В нынешнем сезоне Зуб уже пропустил несколько матчей из-за травмы. Всего на его счету 14 матчей и 4 (2+2) набранных очка.