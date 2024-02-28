«Торонто» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» и «Вегас» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила на Scotiabank Arena в Торонто 28 февраля и завершилась победой гостей — 6:2.

Видео лучших моментов матча «Торонто» — «Вегас» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Вегас» набрал 73 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 74 очка.