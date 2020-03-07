«Торонто» уступил «Анахайму» и потерпел третье поражение подряд

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Анахайму» со счетом 1:2.

Для «Лифз» это третье поржение подряд. «Дакс» одержали вторую победу кряду.

После этого матча «Торонто» с 79 очками опустился на седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 64 очками поднялся на 13-ю строчку на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Торонто» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Рауни — 8 (Бэкес, Дель Зотто), 3:17 — 1:0. Хенрик — 25, 50:20 — 2:0. Нюландер — 30, 57:00 — 2:1.

Вратари: Гибсон (Миллер, 50:20) — Кэмпбелл (56:49 — 57:00, 58:05).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 28 (13+13+2) — 31 (8+8+15).

Наши: — - -.

7 марта. Анахайм. Honda Center.