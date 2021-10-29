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«Торонто» подписал контракт с Морганом Райлли на восемь лет

19:36

Клуб «Торонто» подписал новый контракт с защитником Морганом Райлли. Как сообщается на официальном сайте команды, контракт рассчитан на 8 лет и средняя зарплата игрока за год составляет 7,5 миллионов долларов.

27-летний канадец выступает за «Торонто» с 2013 года. За это время сыграл 580 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 309 очков (59 голов, 250 передач). В плэй-офф Кубка Стэнли провел 32 матча и набрал 19 очков (4 гола, 15 передач).

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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