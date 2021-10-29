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Генменеджер «Виннипега» не будет наказан НХЛ из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго»

19:24
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Генеральный менеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф не будет наказан НХЛ из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.

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«После сегодняшней встречи с генеральным менеджером «Виннипега» Кевином Чевелдэйоффом НХЛ пришла к выводу, что он не несет ответственности за неправильные решения, принятые «Блэкхокс» в отношении дела Брэда Олдрича в 2010 году, — говорится в заявлении на официальном сайте НХЛ. — Участие Чевелдэйоффа во встрече 23 мая 2010 года с участием старших руководителей из управленческой команды «Чикаго» было чрезвычайно ограниченным по объему и содержанию. Фактически в ходе расследования большинство участников встречи 23 мая изначально не вспомнили, что Чевелдэйофф вообще присутствовал».

Напомним, что бывший хоккеист «Чикаго» Кайл Бич обвинил в сексуальном насилии Брэда Олдрича, который в 2010 году работал видеотренером команды. В тот год «Блэкхокс» стали обладателями Кубка Стэнли.

НХЛ уже оштрафовала клуб на 2 миллиона долларов за то, что, зная о случившемся, руководство никак не отреагировало на инцидент.

Дополнительная информация:

https://media.nhl.com/public/news/15348

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