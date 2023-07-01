«Торонто» подписал трехлетний контракт с Райаном Ривзом

Нападающий Райан Ривз продолжит карьеру в «Торонто».

Клуб заключил контракт с 36-летним канадцем на три года с кэпхитом в размере 1,35 миллиона долларов.

Ривз начал сезон-2022/23 в «Рейнджерс», после чего был обменян в «Миннесоту». На его счету 15 (5+10) очков в 73 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ, а также принял участие в шести играх плей-офф и не отметился результативными действиями.